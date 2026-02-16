Il governo britannico ha deciso di vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni, una mossa che ha sollevato molte polemiche online. La legge entrerà in vigore tra poche settimane e coinvolgerà piattaforme come TikTok, Instagram e Snapchat, che dovranno rafforzare i controlli per evitare accessi ai più giovani. Molti giovani, genitori e aziende si stanno già preparando alle nuove regole, temendo restrizioni e limitazioni sull’uso quotidiano di internet.

Un ultimo clic e un ultimo scroll, poi nel Regno Unito calerà il sipario sul controverso rapporto tra minori e social network. A Londra e dintorni l’aria è cambiata e il rumore di fondo delle piattaforme social potrebbe abbassarsi di colpo, almeno per i più giovani. Secondo il Times, il governo inglese starebbe valutando lo stop all’uso dei social network per gli under 16 che potrebbe scattare già entro quest’anno. Insomma non si tratterebbe di un’ipotesi lontana, ma di una possibilità concreta che corre sui binari della nuova legislazione digitale del governo Starmer. Keir Starmer e i nuovi poteri lampo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Social vietati ai minori di 16 anni, la Gran Bretagna accelera e scatena il putiferio sul web

Il governo spagnolo ha deciso di vietare l’uso dei social network ai minori di 16 anni.

