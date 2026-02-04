Spagna social vietati ai minori di 16 anni

Il governo spagnolo ha deciso di vietare l’uso dei social network ai minori di 16 anni. Il premier Pedro Sanchez ha spiegato che la misura serve a proteggere i giovani dai rischi online. La notizia ha già fatto discutere, ma il governo insiste sulla necessità di intervenire prima che siano troppo esposti. La decisione entrerà in vigore nei prossimi mesi, e ora si lavora per definire le modalità di attuazione.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social network ai minori di 16 anni. Il provvedimento fa parte di un pacchetto di cinque misure annunciate dal leader socialista, volto a contrastare gli abusi sulle grandi piattaforme. Tra le misure, anche la fine dell'impunità per i dirigenti, affinché siano legalmente responsabili delle violazioni commesse sulle piattaforme digitali.

