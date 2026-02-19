IA post-mortem | Meta brevetta cloni digitali per social network sollevando questioni su privacy ed eredità digitale

Meta ha depositato un brevetto che permette di creare “cloni digitali” di utenti defunti, sollevando interrogativi su privacy e gestione dell’eredità digitale. La società, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di imitare i comportamenti e i messaggi di una persona scomparsa. Questa tecnologia potrebbe essere usata per mantenere viva la presenza online di qualcuno. La novità ha già suscitato reazioni tra esperti e utenti preoccupati per le implicazioni etiche.

Meta Brevetta l’IA per la Vita Sociale Post-Mortem: Un Nuovo Confine tra Memoria Digitale e Realtà. Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha depositato un brevetto che apre la strada alla creazione di intelligenze artificiali in grado di simulare la presenza online di un utente anche dopo la sua scomparsa. La tecnologia, basata su modelli linguistici avanzati, solleva complesse questioni etiche e legali riguardo alla privacy, ai diritti digitali e al futuro del lutto nell’era digitale. Il “Clone Digitale”: Come Funziona la Tecnologia di Meta. Il brevetto, depositato a dicembre 2025, descrive un sistema che analizza i dati storici di un utente – post, commenti, interazioni, immagini e video – per addestrare un’intelligenza artificiale a replicarne lo stile comunicativo e il comportamento online.🔗 Leggi su Ameve.eu AI post-mortem: Meta brevetta il “clone digitale” per social network, tra memoria e nuove questioni etiche.Meta ha depositato un brevetto per un’intelligenza artificiale in grado di ricreare un clone digitale di persone decedute. Leggi anche: Meta brevetta “cloni digitali”: conversare con i defunti sui social network, tra etica e memoria virtuale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AI post-mortem, cosa prevede il brevetto di Meta; Lo strano brevetto di Meta: un’IA che continua a postare sui social anche dopo la tua morte; Meta, brevettato un modello di AI per utilizzare i social anche dopo la morte; Meta brevetta una IA per postare anche dopo la morte su Facebook, Instagram e Whatsapp. Meta ha brevettato un'IA capace di pubblicare sui social dopo la morte degli utentiMeta ha brevettato un'IA capace di creare cloni digitali che continuano a pubblicare e interagire sui social dopo la morte di un utente. Pur dichiarando di non volerla usare, l'idea solleva dubbi lega ... hwupgrade.it Meta brevetta un’AI per permetterci di postare (anche) post-mortemMeta ottiene un brevetto su un’AI capace di simulare utenti assenti o defunti, tra dubbi etici, lutto digitale (e morte reale). techprincess.it Post senza pubblicità, super IA e funzioni “segrete”: i social network diventano VIP. Meta prepara abbonamenti a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp. Ma paghereste davvero per usare ciò che finora era gratis https://bit.ly/matematica_cerv facebook