A scuola di legalità tra social e mondo digitale carabinieri e studenti a confronto

Da reggiotoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campo Calabro si è svolto un incontro tra carabinieri e studenti dell’istituto comprensivo locale, che ha avuto come tema la cultura della legalità nel contesto digitale e sui social media. L’evento si è tenuto nel Centro polifunzionale comunale, coinvolgendo i militari della stazione e gli studenti in un confronto diretto e pratico. Nessuna opinione o analisi aggiuntiva è stata fornita nel resoconto.

L'incontro ospitato a Campo Calabro ha affrontato tematiche vicine alla quotidianità dei ragazzi. Apprezzati gli interventi del comandante della stazione carabinieri e del dirigente scolastico Un momento di dialogo e confronto pensato per sensibilizzare i più giovani sull’importanza delle scelte quotidiane e sulla consapevolezza che queste possono incidere in modo determinante sul proprio percorso di vita. All’incontro hanno preso parte gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, che hanno seguito con grande attenzione gli interventi dei militari. Il video ha stimolato curiosità soprattutto riguardo alle diverse specialità dell’Arma e al ruolo sempre più significativo delle donne all’interno dell’istituzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

