Jake, agente di polizia americano in vacanza a Bangkok con sua moglie Prang e la figlia Loo, si trova coinvolto in un’avventura che si rivela meno emozionante del previsto. Il videogioco “Home Sweet Home” prometteva suspense e paura, ma nella realtà si rivela un prodotto mediocre, con sequenze che non riescono a coinvolgere davvero. La storia si svolge tra i vicoli della capitale thailandese, ma la trama e il gameplay non riescono a tenere alta l’attenzione. Una rinascita mancata nel genere horror-action.

Jake è un agente di polizia americano che si trova in vacanza a Bangkok insieme alla moglie Prang, originaria di quelle latitudini, e alla figlioletta Loo. Durante una giornata di shopping in un centro commerciale della capitale, la situazione prende una piega imprevista quando all’improvviso un un individuo vestito di nero comincia a sparare all’impazzata sulla folla. Jake si lancia all’inseguimento del killer, un uomo di nome Mek che sembra conoscerlo e lo soprannomina “il Guardiano”, prima di esplodere come fosse una bomba. Jake si risveglia in una sorta di dimensione tra la vita e la morte, dove gli spiriti maligni e i demoni si aggirano liberamente in cerca di anime perdute. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Home Sweet Home, la Rinascita: dal videogioco, un action-horror mediocre – Recensione

