Smalti glitterati vietati dall'1 maggio 2026 | sono potenzialmente cancerogeni

Dal primo maggio 2026 sarà vietato l’utilizzo di smalti e gel glitterati a livello europeo, in seguito a una nuova normativa dell’Unione Europea. La decisione è stata presa a causa delle potenziali proprietà cancerogene di questi prodotti. La normativa stabilisce il divieto di produzione, importazione e vendita di tali cosmetici contenenti particelle glitterate. La misura mira a tutelare la salute dei consumatori e dell’ambiente.

A partire dall'1 maggio 2026 entrerà in vigore il nuovo regolamento UE che vieta l'uso di smalti e gel glitterati. L'argento cosmetico, infatti, è stato classificato come potenzialmente cancerogeno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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