Slitta di cartone | il papà crea un viaggio magico tra cane e bimba

Un papà ha realizzato un'idea creativa utilizzando un cartone, trasformandolo in un veicolo per un gioco tra la sua bambina e il cane di famiglia. La piccola e l'animale sono stati coinvolti in una corsa sul pavimento di legno, con il cartone che ha fatto da mezzo di trasporto improvvisato. L’attività si è svolta in un ambiente domestico, suscitando entusiasmo tra tutti i partecipanti.

Un papà ha trasformato un semplice contenitore di cartone in un mezzo di trasporto per il divertimento domestico, coinvolgendo il suo cane Tommy e la piccola Baby A in una corsa emozionante sul pavimento di legno. L’iniziativa casalinga, nata dall’estro creativo del genitore, ha trasformato un pomeriggio qualunque in un momento di pura tra l’animale e la bambina. L’ingegno dietro la slitta fai-da-te. Tutto è iniziato con la costruzione meticolosa di una struttura utilizzando una lunga scatola di cartone. Durante le fasi iniziali della creazione, Tommy, un Blue Staffordshire Bull Terrier, restava nelle vicinanze osservando ogni singola operazione come se dovesse dare il proprio consenso alla progettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Slitta di cartone: il papà crea un viaggio magico tra cane e bimba Notizie correlate Napoli tra musica e commedia: il viaggio magico al Teatro RidottoSabato 11 e domenica 12 aprile, il Teatro Ridotto ospiterà Luciano Capurro e Anna Caso con lo spettacolo Una notte a Napoli. Vicenza, bimba di 3 anni scompare, trovata dopo ore tra la neve: il cane di famiglia sempre con leiIl silenzio dell’inverno può diventare assordante quando cala il buio e qualcuno non risponde all’appello. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Crisi Amt, l’assemblea dei soci slitta di un mese: tutte le incognite sul piano di risanamento; Tunnel di Borgo Incrociati, più di un anno di disagi: la riapertura slitta (ancora) a giugno. Marina, il ripascimento slitta di un annoI tempi per il ripascimento e quindi la messa in sicurezza del litorale di Marina di Montemarciano si allungano ulteriormente. Quello che doveva essere un intervento risolutivo in vista della stagione ... ilrestodelcarlino.it Piazza Montebello, il cantiere slitta di un meseSlittano di almeno trenta giorni i lavori di riqualificazione di piazza Montebello e via Montebello. L’apertura del cantiere, inizialmente prevista tra la fine di febbraio e i primi di marzo, non ... ilrestodelcarlino.it Cassano d'Adda (MI) 10 aprile 2026 Ciclopedonale per Cascine San Pietro: lavori prorogati di 33 giorni Slitta di un mese la conclusione dei lavori per la realizzazione del tunnel sotto la linea ferroviaria in via Rivolta, intervento necessario per completare il coll - facebook.com facebook