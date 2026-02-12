Vicenza bimba di 3 anni scompare trovata dopo ore tra la neve | il cane di famiglia sempre con lei

Una bambina di tre anni scomparsa a Vicenza è stata trovata dopo ore tra la neve. La piccola era sparita nel pomeriggio, ma il suo cane di famiglia non l’ha mai lasciata sola e l’ha guidata fino a casa, dove è stata ritrovata sana e salva. Il clima freddo e il silenzio dell’inverno avevano generato paura e preoccupazione tra i vicentini, ma alla fine la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

Il silenzio dell'inverno può diventare assordante quando cala il buio e qualcuno non risponde all'appello. Bastano pochi minuti, un cortile, un attimo di distrazione, e la quotidianità si trasforma in paura. Le ombre si allungano sulla neve, l'aria si fa più tagliente, mentre ogni rumore sembra amplificare l'ansia. In quei momenti il tempo non scorre: si dilata, pesa, si insinua nei pensieri di chi aspetta una notizia. C'è un istinto antico che scatta in situazioni come queste. È quello della comunità che si stringe, delle torce che si accendono, dei passi che solcano sentieri ghiacciati senza esitazione.

