Slide e video con atleti ed ex per scoprire le soft skills a San Giorgio

Un workshop interattivo dedicato alle soft skills si svolgerà a San Giorgio, coinvolgendo atleti ed ex atleti che condivideranno le proprie esperienze. L’evento, rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, è promosso da una grande agenzia per il lavoro e utilizza video e slide per illustrare le competenze trasversali attraverso il mondo dello sport. La partecipazione offre l’opportunità di scoprire nuovi metodi di apprendimento e sviluppo personale.