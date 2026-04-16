Slide e video con atleti ed ex per scoprire le soft skills a San Giorgio
Un workshop interattivo dedicato alle soft skills si svolgerà a San Giorgio, coinvolgendo atleti ed ex atleti che condivideranno le proprie esperienze. L’evento, rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, è promosso da una grande agenzia per il lavoro e utilizza video e slide per illustrare le competenze trasversali attraverso il mondo dello sport. La partecipazione offre l’opportunità di scoprire nuovi metodi di apprendimento e sviluppo personale.
Hai tra i 18 e i 35 anni? Non perdere questa occasione per allenare le tue competenze trasversali in modo innovativo grazie a un workshop interattivo organizzato da Randstad, dove le soft skills vengono raccontate attraverso il linguaggio dello sport. SKILLS DAY, Soft Skills appunto, in metafora.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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