A febbraio, Deascuola organizza una serie di webinar gratuiti dedicati a docenti e studenti delle scuole secondarie, affrontando temi come intelligenza artificiale, soft skills, sostenibilità, intercultura e disuguaglianze. Gli incontri offrono approfondimenti su questioni di grande attualità, favorendo il confronto e l’aggiornamento professionale in ambito scolastico.

A febbraio, Deascuola prosegue con i suoi webinar formativi gratuiti per docenti e studenti della scuola secondaria di I e II grado, concentrandosi su tematiche di grande attualità e interesse. Tutti gli appuntamenti offrono momenti di confronto con esperte, esperti e professionisti e strumenti pratici da utilizzare in classe, spunti ispirazionali e di orientamento e prospettive pedagogiche. Soft skills per il Futuro. Creatività ed empatia a lavoro! (in collaborazione con Intesa Sanpaolo)Un incontro dedicato a riflettere su come allenare a scuola le competenze trasversali che saranno sempre più richieste nel mondo del lavoro e nei percorsi di vita: creatività, empatia, capacità relazionali e pensiero critico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Deascuola Webinar

Deascuola propone un ciclo di webinar gratuiti intitolato

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Deascuola Webinar

Argomenti discussi: AI, soft skills, sostenibilità, intercultura e disuguaglianze: i webinar gratuiti organizzati da Deascuola a febbraio; Women in Action: riparte il programma che accelera le imprese femminili sostenibili; Bandiera Verde all’Archimede, studenti e docenti premiati per impegno concreto in progetti ambientali e sostenibilità; Selezione AMA Roma amministrativi e tecnici 2025: Aggiornamenti e Graduatoria Payroll.

Zambito, 'al centro del lavoro AI, sostenibilità e soft skills'Look4ward è una piattaforma che ha l’obiettivo di individuare il fabbisogno di rigenerazione di competenze per intercettare le richieste delle aziende, in un mercato in rapida e costante evoluzione. ansa.it

Stipendi e professioni 2026, Michael Page: AI, sostenibilità e nuove competenze guidano opportunità di carriera(Teleborsa) - Dopo un anno di instabilità, il mercato si prepara a una svolta. AI, sostenibilità e nuove competenze guideranno le opportunità di carriera. È quanto emerge dalla Salary Survey 2026 di ... finanza.repubblica.it

Ciao a tutti ! Al black friday ho acquistato il Kindle colorsoft… mi ha stravolto la lettura !! Da 1 libro al mese adesso ne leggo 4/5 con estrema facilità !! Consiglio davvero !! -l’incredibile storia della centeraia che salvò il natale (ali mcnamara) - la vacanza perfetta - facebook.com facebook