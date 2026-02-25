Apple estende a nuovi Paesi l'obbligo della verifica dell'età per lo Store | quali app vengono bloccate

Da fanpage.it 25 feb 2026

Apple accelera sulla verifica dell’età: dal 24 febbraio 2026 l’App Store applicherà nuovi blocchi in tre Paesi, impedendo il download di app che potrebbero veicolare contenuti non adatti ai minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

