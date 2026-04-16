L’arcivescovo di Siracusa ha scritto una lettera al Papa per esprimere la vicinanza della comunità cattolica locale dopo le dichiarazioni critiche del presidente degli Stati Uniti nei confronti della Santa Sede. La missiva è stata inviata in risposta alle affermazioni di Trump, che hanno attirato attenzione sui toni usati dal presidente statunitense. La posizione della diocesi si inserisce in un momento di tensione diplomatica e religiosa.

L’arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, ha inviato una lettera al Pontefice Leone XIV per manifestare la vicinanza della comunità cattolica siciliana a seguito delle critiche mosse dal presidente statunitense Donald Trump alla Santa Sede. Il messaggio giunge mentre il Sommo Pontefice è impegnato in un viaggio apostolico nel continente africano, volto a sostenere la fede nelle terre dove ebbe inizio l’era cristiana. Il legame tra la tradizione siracusana e il messaggio del Papa. La comunicazione inviata da Lomanto sottolinea come il viaggio del Pontefice in Africa sia un momento di conferma spirituale per i fedeli di quei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa schierata con il Papa: ferma la condanna ai toni di Trump

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