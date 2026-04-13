Dopo le dichiarazioni offensive di un ex presidente contro il Papa, sono arrivate le reazioni di diversi esponenti politici. La leader di un partito di maggioranza ha condannato le parole pronunciate, definendole inaccettabili. Le opposizioni, invece, hanno criticato duramente l'accaduto, sottolineando come si tratti di un episodio grave. La vicenda ha attirato l'attenzione dei mezzi di comunicazione e ha suscitato numerose reazioni pubbliche.

Dopo il durissimo attacco del tycoon al Pontefice, le opposizioni stigmatizzano l'accaduto e hanno denunciato il lungo silenzio di Meloni, accusandola di immobilismo e servilismo verso Washington Dopo un lungo silenzio, anche il presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, condanna le delirante parole di Donald Trump contro Papa Leone XIV, definito un “debole” e che sarebbe stato eletto solo perché “ci sono io alla Casa Bianca“. Dicendo di trovareinaccettabilile parole del presidente a stelle e strisce, il premier ricorda che “il Papa è il capo della chiesa cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump contro il Papa, dopo ore la condanna di Meloni: “Parole inaccettabili”

Meloni, inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa"Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.

Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra»«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.