Sinner e Alcaraz sono stati protagonisti di un evento che ha unito il mondo del tennis e gli orologi di lusso a Ginevra. Durante la manifestazione, sono stati esposti modelli di Rolex, simbolo di eleganza e precisione. I due tennisti hanno partecipato a incontri e sessioni di firma autografi, attirando l’attenzione di numerosi appassionati e media presenti nella città svizzera. La giornata si è conclusa con un breve discorso di ringraziamento da parte degli organizzatori.

La terra rossa del Principato e i saloni di Ginevra si fondono in un unico racconto di precisione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti della finale del Rolex Monte-Carlo Masters, hanno spostato l’attenzione dal campo da tennis alla vetrina di Watches and Wonders, portando con sé il prestigio del marchio Rolex attraverso scelte stilistiche che riflettono la loro evoluzione sportiva. Dalle corti del Principato ai vertici dell’alta orologeria. Il legame tra il tennis d’élite e la manifattura svizzera ha trovato una continuità perfetta negli ultimi giorni. Dopo lo scontro tecnico tra Sinner e Alcaraz nel torneo sponsorizzato da Rolex a Monte Carlo, l’attenzione si è spostata sulla capitale orologiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Alcaraz: il lusso di Rolex tra il tennis e Ginevra

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