Tennis aumenta il divario nel ranking tra Alcaraz e Sinner

Carlos Alcaraz ha rafforzato la sua posizione nel ranking ATP, guadagnando 300 punti in più rispetto a Jannik Sinner. La differenza tra i due giocatori si allarga, rendendo più difficile per Sinner ridurre il divario nelle prossime settimane. La crescita di Alcaraz deriva da risultati recenti nei tornei più importanti, che gli hanno permesso di consolidare il suo primato. La lotta tra i due continua a catturare l’attenzione degli appassionati di tennis.

Roma, 23 feb. (askanews) – Aumenta di 300 punti il distacco di Jannik Sinner da Carlos Alcaraz nel ranking ATP. L’azzurro ne ha guadagnati solo 100, per effetto dell’eliminazione ai quarti di finale contro Jakub Mensik all’ATP 500 di Doha. Lo spagnolo, invece 400, per aver vinto il titolo in Qatar: ai 500 assegnati per il successo nel torneo vanno infatti sottratti i 100 che aveva ottenuto nell’edizione 2025. Sinner ha ora 10.400 punti, 3.150 in meno del suo grande rivale Alcaraz, a questo punto sicuro di rimanere numero 1 del mondo anche dopo i primi due Masters 1000 della stagione, Indian Wells e Miami. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Carlos Alcaraz si conferma numero uno nel tennis mondiale.

Con l'arrivo del 2025, il tennis mondiale si concentra sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

