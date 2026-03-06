Salvare le lagune | piano urgente e marchio per i molluschi pugliesi

Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge volta a proteggere le lagune pugliesi attraverso un piano di gestione ambientale e l’istituzione di un marchio collettivo per i molluschi. La misura mira a tutelare le aree umide e a valorizzare i prodotti locali, coinvolgendo enti pubblici e operatori del settore. La proposta è ora all’esame delle autorità competenti.

Il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge mirata alla salvaguardia delle lagune pugliesi, con un piano di gestione ambientale e la creazione di un marchio collettivo per i molluschi. L'iniziativa, promossa dalla consigliera Rosa Barone, mira a tutelare il complesso salmastro più esteso del Sud Italia attraverso interventi concreti e coordinamento istituzionale. La norma prevede che la Giunta regionale rediga un piano operativo entro novanta giorni, definendo obiettivi di qualità ambientale e opere da realizzare. Viene inoltre istituita una Cabina di regia regionale composta da Regione, Comuni, Provincia e Arpa Puglia per garantire il coordinamento tecnico-scientifico.