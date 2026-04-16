Sindaco e assessori incandidabili Napoletano | Sconfitta per il sistema democratico locale nel suo complesso
Il sindaco e gli assessori sono stati dichiarati incandidabili, una decisione che ha suscitato molte reazioni. Il primo cittadino ha commentato che si tratta di un momento difficile per la comunità, sottolineando come questa scelta rappresenti una sconfitta per il sistema democratico locale nel suo complesso. La vicenda riguarda le recenti decisioni legali che coinvolgono la classe dirigente del territorio, mettendo in discussione la partecipazione politica di alcuni rappresentanti.
“È un momento amaro per la comunità, perché quando un'intera classe dirigente viene dichiarata non idonea a rappresentare i cittadini, è una sconfitta per il sistema democratico locale nel suo complesso”. E' il commento dell'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano che interviene sul.🔗 Leggi su Casertanews.it
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