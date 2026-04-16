Ex sindaco Marino e assessori Casale e Marzo incandidabili | Comune permeabile agli interessi della camorra

La Corte della Prima sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso che l’ex sindaco e due assessori non possono partecipare alle prossime due tornate elettorali. La decisione si basa su un giudizio che ha rilevato come il Comune fosse vulnerabile agli interessi della camorra. La sentenza è stata emessa dalla presidente Gabriella Maria Casella, con i giudici Giovanni D’Onofrio ed Enrico Quaranta.

Fuori dai giochi per due tornate elettorali consecutive. Lo ha stabilito la Corte della Prima sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - composta dalla presidente Gabriella Maria Casella, dal giudice relatore Giovanni D’Onofrio, e dal giudice Enrico Quaranta - che ha accolto il.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate I paperoni della Giunta: quanto guadagnano sindaco e assessori del Comune di PalermoIl sito web dell'Amministrazione riporta le dichiarazioni dei redditi del 2025 (riferite all'anno d'imposta 2024) di Lagalla e della sua squadra di... Comune sciolto per camorra tra voti e appalti: "Amministrazione a vantaggio di interessi criminali"Le motivazioni con cui il Tar ha respinto il ricorso dell'ex sindaco Carlo Marino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Continua la truffa su DICIAMOLO? La tracotanza di chi governa Marino nel silenzio dei sudditi; Stefano Marino: Sondaggi fantasma e numeri al lotto, Minghella confermi i dati o si dissoci dalla propaganda; Screpanti ci riprova per la quarta volta. Inizialmente il sindaco di Montelparo aveva deciso di non ricandidarsi; Prato, il Pd scioglie le riserve e candida ufficialmente Matteo Biffoni a sindaco. COMUNE DI CASERTA - Tribunale dichiara incandidabili l’ex sindaco Marino e due assessori per due turnate12:41:20 È arrivata la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Carlo Marino, ex sindaco di Caserta, Massimiliano Marzo e Emiliano Casale (ex vicesindaco) sono stati dichiarati incandidabil ... casertafocus.net CASERTA. L’ex sindaco Carlo Marino perde in tribunale. Resta lo SCIOGLIMENTO PER CAMORRA: elementi concreti di condizionamento. E su Franco Biondi…Il Collegio ha inoltre ritenuto significativa la vicenda relativa al dirigente comunale, Franco Biondi, al quale il sindaco continuò ad attribuire incarichi nei settori più strategici dell’ente ... casertace.net CONSERVATORI ED EUROPA Due sessioni di lavoro a porte chiuse e una serata pubblica organizzata da Domani - Motus Liberi, dal titolo “Il futuro di San Marino tra Italia ed Europa – La visione dei conservatori”. - facebook.com facebook A #Milano, a Palazzo Marino, prende il via l’evento "Milano, una città che coopera". Istituzioni, organizzazioni, università e imprese a confronto su come la mobilità umana possa diventare fattore di #sviluppo, tra #accoglienza, #integrazione e #lavoro. | @Com x.com