Sinalp Sicilia rinnovato il direttivo regionale della rete Zeromolestie

Il Sinalp Sicilia ha rinnovato il direttivo regionale della rete Zeromolestie, dopo aver ricevuto numerose adesioni da parte di attivisti locali. La decisione arriva in un momento in cui la regione affronta un aumento di casi di violenza di genere, con le cronache che riportano episodi di molestie e discriminazioni nelle scuole e sul lavoro. Con questa scelta, l'organizzazione intende rafforzare la lotta contro ogni forma di sopruso, puntando su un impegno più diretto e capillare sul territorio.

Andrea Monteleone confermato presidente. Al via i nuovi progetti del 2026 Alla guida della struttura regionale è stato confermato Andrea Monteleone, nel ruolo di presidente, affiancato nella gestione operativa delle politiche di genere dalla responsabile regionale Natascia Pisana. Per garantire una presenza capillare sul territorio e un’azione realmente efficace, sono state nominate delegate regionali Roberta Sallemi (Vittoria), Elisabetta Marino (Ragusa), Titti Metrico (Caltagirone), Maria Rita Bonetta (Campobello di Licata) e Loredana Berritta (Partinico), Antonella Cavezzano (Santa Flavia) dirigenti sindacali che da anni si distinguono per impegno, determinazione e risultati nella lotta per la parità di genere e la dignità nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Emilio Messina eletto presidente di Federescursionismo Sicilia: rinnovato il consiglio direttivo regionale delle guide naturalisticheLo scorso 13 dicembre si è svolta l’assemblea regionale di Federescursionismo Sicilia, durante la quale sono state rinnovate le cariche associative e eletto il nuovo consiglio direttivo.

La rete Zeromolestie Sinalp si radica a Partinico, anche il Caffè Brugnano aderisce allo "scontrino antiviolenza"La rete Zeromolestie Sinalp di Partinico promuove iniziative per contrastare la violenza, come il progetto “Scontrino Antiviolenza”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.