Sicilia | Liberati 1,85 mld per rilanciare economia e opere pubbliche Schifani Una svolta per lo sviluppo dell’Isola

Da ameve.eu 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, la decisione di sbloccare 1,85 miliardi di euro nasce dal bisogno di rilanciare l’economia e completare opere pubbliche ferme da tempo. La scelta arriva dopo mesi di ritardi e proteste locali, che avevano bloccato progetti fondamentali per l’isola. Il governo regionale ha deciso di utilizzare queste risorse per avviare nuovi investimenti e creare posti di lavoro. La misura dovrebbe favorire la ripresa economica e migliorare le infrastrutture, portando benefici concreti alle comunità locali. La regione si prepara a iniziare i lavori nei prossimi mesi.

Sicilia: Sbloccati 1,85 Miliardi per Investimenti e Crescita Economica. L’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera a un piano di investimenti senza precedenti, liberando 1,85 miliardi di euro precedentemente vincolati nel Fondo per le anticipazioni di liquidità. La decisione, approvata il 18 febbraio 2026, mira a rafforzare l’economia regionale attraverso il finanziamento di opere pubbliche e progetti di sviluppo, in un’operazione resa possibile da un accordo raggiunto a livello nazionale. Una Svolta nella Gestione delle Finanze Regionali. La manovra rappresenta una svolta significativa nella gestione delle finanze pubbliche siciliane.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

