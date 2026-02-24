Osimhen fa una sviolinata alla Juve | Ero desideroso di andare lì sarebbe un privilegio giocare con loro

Victor Osimhen ha espresso il desiderio di trasferirsi alla Juventus, motivato dalla voglia di indossare quella maglia. La trattativa tra il Napoli e i bianconeri non si è concretizzata, ma l’attaccante nigeriano continua a sognare un giorno di giocare con la Juventus. Durante l’ultima partita, ha commentato con entusiasmo il club torinese, sottolineando quanto sarebbe un privilegio far parte della sua rosa. La sua disponibilità lascia aperto uno spiraglio per un futuro possibile.

Victor Osimhen sarà l'uomo più atteso di Galatasaray-Juventus. La Juve poteva essere la sua squadra, il matrimonio non si è concretizzato, ma l'attaccante nigeriano non esclude che in futuro non possa diventare un giocatore bianconero.