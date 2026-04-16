Un drone da ricognizione ha smesso di rispondere ai radar e si è schiantato nel Golfo Persico. Il velivolo, parte di una missione iniziata dalla base militare siciliana il 9 aprile, era stato inviato verso l’Iran. La presenza di droni e velivoli provenienti da Sigonella nell’area è continuata nel tempo, senza interruzioni. La notizia si aggiunge alle attività di ricognizione svolte dalla base nel Mediterraneo e nei dintorni.

L'invio di droni da ricognizione e velivoli da Sigonella verso l'Iran non si è mai interrotto: a provarlo l'ultimo Triton Usa scomparso dai radar e partito dalla Sicilia 12 giorni fa Si sarebbe quasi sicuramente schiantato e sarebbe affondato sul Golfo Persico il drone da ricognizione MQ-4C T.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sigonella, "drone ricognitore Triton scompare dai radar e si schianta su Golfo Persico: partì dalla base siciliana il 9 aprile"

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