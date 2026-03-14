Una missione degli Stati Uniti dalla base di Sigonella ha visto il decollo di un drone Triton diretto verso l’isola di Kharg, nel Golfo Persico. Durante il volo, il drone ha raccolto dati e immagini nella zona. Contestualmente, un aereo Boeing P-8A Poseidon è stato inviato in missione nel medesimo contesto geografico. La base siciliana svolge così un ruolo chiave in operazioni di sorveglianza e ricognizione.

Nei giorni scorsi una missione di un drone Triton degli Stati Uniti partito dalla base siciliana di Sigonella verso l'isola di Kharg era servita per acquisire informazioni che poi gli Usa hanno utilizzato per l'attacco delle scorse ore. Ma Sigonella è ormai centralissima nelle operazioni americane: solo nelle ultime ore la Marina statunitense ha mostrato altri movimenti strategici che collegano di fatto il Mediterraneo con il medio Oriente. Due le attività principali, segnalate dagli analisti di Itamilradar: un volo di un Boeing P-8A Poseidon verso la penisola arabica e ancora un MQ-4C Triton sul Golfo Persico. Le due missioni Usa... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sigonella, la doppia missione Usa dalla base in Sicilia: il drone Triton e il Boeing P-8A Poseidon sul Golfo Persico

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