Pusher in azione in via Damiani cocaina e soldi nelle sigarette elettroniche

Il 10 febbraio, la polizia ha arrestato due spacciatori tunisini in via Damiani, dopo aver scoperto che nascondevano cocaina e denaro nelle sigarette elettroniche. Gli agenti sono intervenuti nei pressi dei giardinetti pubblici, vicino a una chiesa frequentata da molte famiglie e bambini. L’attività di vendita di droga aveva creato preoccupazione tra i residenti della zona, che avevano segnalato movimenti sospetti. La polizia ha fermato i due uomini e sequestrato le sostanze stupefacenti, ponendo fine a un’attività illecita che si svolgeva sotto gli occhi di tutti.

Nei guai due tunisini denunciati e rilasciati. Intervento della polizia nei giorni scorsi dopo una segnalazione sull'app YouPol Intervento della squadra mobile nella giornata del 10 febbraio in via Damiani. Qui i poliziotti hanno bloccato due spacciatori tunisini attivi nella zona dei giardinetti pubblici nei pressi di una chiesa e frequentati da molti bambini. A segnalare la loro presenza alcuni cittadini tramite l’app YouPol che, specialmente nell’ultimo anno ha portato svariati risultati. I due sono stati trovati in possesso di dieci dosi di cocaina e 300 euro in contanti nascosti in parte all’interno di sigarette elettroniche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

