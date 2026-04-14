Messina rinforza la sicurezza | arrivano 29 nuovi agenti in città

A Messina, il Comune ha annunciato l'assunzione di 29 nuovi agenti di polizia municipale a contratto, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine in città. L’operazione mira a incrementare la capacità di controllo e sicurezza nelle aree urbane e periferiche. La procedura di assunzione si è conclusa nelle ultime settimane, con l'aggiunta di personale che si unirà alle forze già in servizio.

Il Comune di Messina avvia il potenziamento del corpo della Polizia municipale con l’inserimento di 29 nuovi agenti a contratto. La decisione, che mira a dare risposte concrete alle richieste di sicurezza della cittadinanza, si concretizzerà attraverso lo scorrimento della graduatoria degli idonei già esistente. Sebastiano Pergolizzi ha dato il via alle verifiche presso gli uffici comunali per accelerare le procedure di assunzione. L’intervento nasce dalla necessità di rispondere alle istanze dei candidati già in graduatoria, i quali avevano espresso preoccupazione per i tempi di attesa e per le prospettazioni professionali. Il piano di rafforzamento è sostenuto dal PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), che prevede l’impiego di queste nuove unità per una durata di tre anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina rinforza la sicurezza: arrivano 29 nuovi agenti in città Leggi anche: Nuovi agenti per garantire la sicurezza in città, a Palermo arrivano oltre cento poliziotti La polizia si rinforza a Messina: il questore accoglie ventinove nuovi operatoriIn riva allo stretto arrivano 13 ispettori e 12 agenti mentre altri poliziotti prenderanno servizio a Capo d'Orlando e Sant'Agata Militello La...