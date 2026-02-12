Scuole centro e ospedale | allarme traffico caos sicurezza a rischio nei punti sensibili della città

La città di Orvieto si scontri con un problema di traffico e sicurezza nei punti più delicati. Da mesi, autisti e personale del trasporto pubblico segnalano che il caos regna vicino al polo scolastico di Ciconia, con auto e bus che spesso si sovrappongono e creano pericoli. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Trasporto pubblico locale a Orvieto, la denuncia della Filt Cgil: “Mancanza di spazi adeguati e critica nella gestione”. Chiesto un incontro urgente al Comune, agli enti competenti e al gestore del servizio “Da mesi, gli autisti e il personale del trasporto pubblico locale di Orvieto denunciano una situazione di grave rischio nei pressi del polo scolastico di Ciconia. Quotidianamente, all’orario di uscita degli studenti, infatti, si crea un contesto estremamente critico dovuto all’assoluta insufficienza degli spazi disponibili alla manovra e al transito degli autobus, all’assenza di aree dedicate alle autovetture e di aree ben visibili e segnalate in grado di garantire un parcheggio ordinato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Orvieto Ciconia

Mercoledì 28 gennaio, in Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

