Sicurezza e innovazione | il calabrese Spingola brilla a Roma

Il 15 aprile 2026, a Roma, durante la cerimonia dedicata al Made in Italy, un imprenditore calabrese ha ricevuto un riconoscimento nazionale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale, con un focus su innovazione e sicurezza. L’imprenditore ha ottenuto un premio per le sue attività nel settore tecnologico e della sicurezza, evidenziando il ruolo della regione nel panorama economico nazionale.

Il 15 aprile 2026, in occasione della celebrazione nazionale dedicata al Made in Italy, l’imprenditoria calabrese ha trovato un riconoscimento di altissimo profilo nella capitale. Francesco Spingola, figura di spicco proveniente da San Donato di Ninea, è stato insignito di un prestigioso attestato di benemerenza presso Palazzo Valentini, a Roma, durante una cerimonia che ha la partecipazione del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e delle massime autorità dello Stato. L’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza pubblica. Il riconoscimento consegnato a Spingola non si limita a celebrare un successo commerciale, ma punta l’attenzione su un modello industriale capace di integrare tecnologia avanzata e servizi strategici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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