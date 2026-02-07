Filadelfia crollo di un fabbricato abbandonato | aperta la questione della sicurezza del patrimonio storico calabrese

Questa mattina a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, un vecchio edificio abbandonato è crollato parzialmente. La struttura, già molto compromessa dal tempo, ora preoccupa per la sicurezza del patrimonio storico della zona. La gente del posto chiede interventi rapidi per evitare altri incidenti e tutelare i beni più a rischio.

Un piccolo fabbricato, già compromesso da un avanzato stato di degrado, è parzialmente crollato nei giorni scorsi a Filadelfia, un comune nella provincia di Vibo Valentia, in Calabria. L’evento, che ha destato preoccupazione tra i residenti, ha visto cedere il tetto e una porzione della parete portante dell’edificio, riversando detriti – tegole, pietre e calcinacci – direttamente sulla carreggiata. Fortunatamente, l’immobile era disabitato, evitando così conseguenze più gravi per eventuali passanti o residenti. L’area è stata prontamente transennata dalle autorità competenti, sebbene i resti del crollo siano rimasti a lungo visibili sulla strada, testimoniando la fragilità del patrimonio edilizio del centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

