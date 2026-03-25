A Roma si tiene l'Italian Gaming Expo & Conference, evento dedicato al settore del gaming regolamentato. Oltre 190 aziende partecipano a discussioni su riordino normativo, sistemi di pagamento e tutela dei consumatori, con la presenza di 160 relatori provenienti da diversi paesi. L'incontro mira a definire le linee guida per il futuro del mercato, che si svilupperà fino al 2026.

Il futuro del gaming regolamentato passa da Roma. Il 14 e 15 aprile torna l’Italian Gaming Expo & Conference (IGE), appuntamento di riferimento per l’industria del gioco pubblico e per l’ecosistema tecnologico e normativo che ne accompagna l’evoluzione. Organizzato da GN Media, l’evento riunirà istituzioni, regolatori, operatori e aziende tecnologiche in un momento chiave per il settore, alle prese con il riordino del gioco fisico e con nuovi equilibri tra innovazione, compliance e sostenibilità. Al centro del confronto, i principali dossier aperti: evoluzione dei sistemi di pagamento e tracciabilità, sicurezza e contrasto alle frodi, tutela del consumatore, integrazione tra canali retail e digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - IGE 2026, a Roma la sfida del gaming tra regole, innovazione e sicurezza

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