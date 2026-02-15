Sanità oltre cinquemila chiamate al numero 116 117 da inizio anno

Dal gennaio scorso, il numero di emergenza 116117 ha ricevuto più di cinquemila chiamate nel Tigullio, dimostrando un crescente bisogno di assistenza sanitaria. La maggior parte delle persone ha chiamato per chiedere consigli medici urgenti o per prenotare visite, portando a un aumento delle richieste rispetto all’anno precedente.

Primo bilancio della fase sperimentale del numero europeo armonizzato? (Nea), il servizio dedicato all'assistenza sanitaria non urgente Da gennaio il numero unico 116117, attivo in via sperimentale nel Tigullio, ha gestito 5.151 chiamate. Il servizio, attivato alla fine del 2025, è attualmente operativo nei comuni afferenti ad Asl 4 con prefisso telefonico 0185. Restano esclusi i comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure, che, pur rientrando nel territorio di Asl 4, appartengono alla provincia della Spezia e al distretto telefonico 0187. Il 116117 è il numero dedicato all'assistenza sanitaria non urgente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

I sindacati accolgono con favore l’attivazione del numero unico europeo 116-117, pensato per le cure non urgenti.

Nel 2025, la Centrale unica di risposta del 112 ad Ancona ha gestito quasi 1,3 milioni di chiamate.

