Sanità si sbloccano le indennità di pronto soccorso in Sicilia

Le indennità di pronto soccorso in Sicilia sono state sbloccate, secondo quanto comunicato dalla Fials dopo aver avuto incontri con l’assessorato alla Salute. La decisione riguarda le retribuzioni relative a medici e operatori sanitari coinvolti nei servizi di emergenza. La questione era rimasta irrisolta da tempo e ora si attende l’applicazione delle nuove disposizioni.

Si sbloccano le indennità di pronto soccorso. Lo annuncia la Fials a seguito di alcune interlocuzioni con l’assessorato alla Salute. “La firma - scrive il sindacato - è attesa per la prossima settimana, probabilmente nella giornata di lunedì, per come anticipato ufficiosamente dall’assessore a tutte le sigle sindacali che l’hanno interpellata per sollecitarne l’emissione. Questo provvedimento sbloccherà l'erogazione delle indennità di pronto soccorso, comprensive degli arretrati tanto attesi dai lavoratori”. La Fials, in una nota a firma della vice segretaria regionale e segretaria provinciale di Catania, Agata Consoli, ricorda che “il risultato arriva dopo un lungo percorso di pressing sindacale, da parte di tutte le sigle coinvolte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sanità, si sbloccano le indennità di pronto soccorso in Sicilia Articoli correlati Sanità, i sindacati contro la Regione: “Indennità di Pronto Soccorso ancora ferma”“La politica dei tatticismi sta bloccando risorse che in altre regioni d’Italia sono già state inserite nelle buste paga delle lavoratrici e dei... Indennità di pronto soccorso per gli operatori sanitari, il Nursind: "In Sicilia tutto fermo"A oltre tre mesi dalla firma del contratto, in Sicilia restano ancora al palo le indennità di pronto soccorso per gli operatori sanitari. Tutto quello che riguarda Sanità si sbloccano le indennità di... Temi più discussi: Sanità fermana, Grinta sblocca macchinari e personale:ci stiamo preparando all'apertura di Campiglione; Sanità privata, rinnovi bloccati: sindacati confermano sciopero del 17 aprile; L'assessore Verì: Al tavolo di monitoraggio sulla sanità si conferma la tendenza positiva per l’Abruzzo; Ghilarza, sempre più drammatica la situazione sul fronte sanità. Sanità, bocciate tutte le proposte dell’opposizioneUn pacchetto di proposte concrete per sottrarre la sanità marchigiana a una crisi che richiedeva risposte immediate e strutturali. È questo il senso della risoluzione presentata oggi in Consiglio regi ... senigallianotizie.it Sanità. UIL Sardegna, UIL FP e UILP: Servono scelte immediate su personale, posti letto e organizzazioneÈ giusto e doveroso partire da dati certi per affrontare con serietà le criticità del sistema sanitario regionale. Il cambio di passo avviato è un elemento positivo ed è certificato dai dati, ma deve ... sangavinomonreale.net Al Policlinico di Bari nasce “C.U.R.A.”, progetto che unisce arte e sanità per migliorare gli ambienti della terapia intensiva - facebook.com facebook #epatite a, l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità: le tre regioni più colpite, c'è anche la #puglia x.com