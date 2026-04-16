Si schiantano in moto nella rotatoria | due ragazze portate in ospedale

Due ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente in moto avvenuto mercoledì sera a Rodengo Saiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, nella rotatoria che collega via Leopardi, via Paderno e via Marocco. Le giovani sono cadute durante lo scontro e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Rovinosa caduta in motorino nella serata di mercoledì a Rodengo Saiano, intorno alle 19.30, all’altezza della rotonda che collega via Leopardi, via Paderno e via Marocco.Due ragazze, di 18 e 19 anni, erano in sella a uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, hanno perso il controllo del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Napoli, due ragazze investite e ferite sulla preferenziale, portate in ospedale: sospesi i tram a PoggiorealeIncidente stradale in via Nuova Poggioreale, investite due ragazze sulla preferenziale. A bordo della moto si schiantano contro la parete rocciosa: gravi due romaniUn 32enne residente in città elitrasportato al policlinico di Tor Vergata, la passeggera 27enne - originaria di Ostia - accompagnata all'ospedale di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A bordo della moto si schiantano contro la parete rocciosa: gravi due romani; Si schianta in moto contro un cavallo: 18enne in rianimazione nel Barese | Dueruote; Tragica vacanza in Liguria, schianto con la moto contro un'auto: morti coniugi trevigiani; Perde il controllo della moto e si schianta: finanziere palermitano muore poche ore dopo l'incidente. A bordo della moto si schiantano contro la parete rocciosa: gravi due romaniUn 32enne residente in città elitrasportato al policlinico di Tor Vergata, la passeggera 27enne - originaria di Ostia - accompagnata all'ospedale di Colleferro ... romatoday.it Incidente ad Apecchio, si schiantano con le moto sul rettilineo di Pian di Molino: feriti due giovani fratelli di PesaroAPECCHIO Percorrevano in moto il rettilineo di Pian di Molino, quando, all’altezza del bivio che porta a Serravalle di Carda e al Nerone, sono finiti contro un auto che stava svoltando. Paura per due ... corriereadriatico.it Con l'auto rubata si schiantano contro un albero: muore un ragazzo, ferito l'amico - facebook.com facebook A bordo della moto si schiantano contro la parete rocciosa: gravi due romani ift.tt/kC0u5E4 x.com