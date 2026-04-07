A bordo della moto si schiantano contro la parete rocciosa | gravi due romani

Due romani sono rimasti gravemente feriti dopo uno scontro tra la moto e una parete di roccia lungo la strada. L’incidente si è verificato quando i due hanno perso il controllo del veicolo e sono finiti contro la parete, causando ferite di grave entità. Sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Un 32enne residente in città elitrasportato al policlinico di Tor Vergata, la passeggera 27enne - originaria di Ostia - accompagnata all'ospedale di Colleferro Un impatto tremendo contro la parete di roccia che costeggia la carreggiata, due romani feriti e trasportati in ospedale in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto lunedì 6 aprile, nella tarda serata di Pasquetta, nella zona nord della provincia di Frosinone lungo la strada provinciale 28. In sella a moto Bmw c'era un 32enne residente nella Capitale e che si trovava alla guida. Con lui la passeggera, una 27enne originaria di Ostia. Il mezzo a due ruote viaggiava in direzione Trevi nel Lazio verso gli Altipiani di Arcinazzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Passano con il rosso e si schiantano contro un taxi, morti due ventenni: le immagini della dashcamDalle immagini della dashcam, sembra che la Kawasaki sia passata con il rosso, non rispettando la precedenza all'incrocio tra via Mugello e corso... Leggi anche: Qualiano, non si fermano all’alt e scappano: due ragazzini in scooter si schiantano contro pattuglia Temi più discussi: Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un centauro; Pasqua drammatica sulle strade: incidenti a raffica in Piemonte; Schianto in autostrada, muore bimbo di 8 anni: viaggiava in moto con il padre; Incidente, perde il controllo della moto e si schianta: 29enne morto a Pasquetta. Perde il controllo della moto che finisce contro un albero, grave un 17enne(ANSA) - FANO, 29 MAR - Perde il controllo della moto che finisce contro un albero a bordo strada. L'incidente stradale è accaduto oggi in via I Strata, località Bellocchi di Fano (Pesaro Urbino): fer ... msn.com Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato contro un palo della luce. Il dramma si è consumato ... romatoday.it Lo ha proposto, a bordo della capsula Orion, il mission specialist Jeremy Hansen, mentre il comandante della missione lunare, Reid Wiseman, si asciugava le lacrime. La Nasa: «Per quanto lontano possiamo viaggiare, le persone che amiamo restano con noi x.com L’automobilista era a bordo di una Citroen C3 nella zona di Balestrate, sul ponte Augusto. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è cappottato mentre viaggiava in direzione del capoluogo siciliano - facebook.com facebook