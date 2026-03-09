Auto fuori controllo ' vola' sulla rotonda e si schianta contro la farmacia comunale

Un'auto, una Alfa Romeo 159, ha perso il controllo all'incrocio tra Via Luciano Manara e Via Risorgimento a Ghedi, volando sulla rotonda prima di schiantarsi contro la farmacia comunale 3. L'incidente si è verificato in mattinata e ha causato danni all'edificio, senza segnalare feriti gravi tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

È letteralmente "volato" dritto alla rotonda, perdendo il controllo della sua auto – una Alfa Romeo 159 – all'incrocio tra Via Luciano Manara e Via Risorgimento a Ghedi: ha poi concluso la sua folle corsa schiantandosi contro la farmacia comunale 3. Tutto è successo poco prima delle 15: l'incidente poteva avere conseguenze ben peggiori. Per fortuna nel corso della paurosa carambola non sono rimasti coinvolti altri veicoli: anche le condizioni dell'uomo alla guida, un 30enne che risulterebbe residente in paese, non destano particolare preoccupazione a seguito dei primi approfondimenti clinici. L'allarme sanitario è stato... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

