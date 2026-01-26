Numerosi studenti del Chietino tra i vincitori del concorso-calendario dell’associazione Domenico Allegrino

Numerosi studenti del Chietino sono stati premiati nel concorso-calendario “Cresce la solidarietà, cresce l’uomo” organizzato dall’associazione “Domenico Allegrino” odv. La cerimonia di premiazione ha concluso l’evento, riconoscendo l’impegno dei giovani partecipanti e promuovendo valori di solidarietà e crescita personale.

Sono stati 149 i vincitori selezionati, tra autori di disegni, poesie, fotografie e testi, che sono raffigurati sull’edizione 2026 del calendario ideato dall’associazione e distribuito a tutti i partecipanti Si è concluso con la cerimonia di premiazione il concorso-calendario“Cresce la solidarietà, cresce l’uomo” promosso dall’associazione “Domenico Allegrino” odv. Sono stati 149 i vincitori selezionati, tra autori di disegni, poesie, fotografie e testi, che sono raffigurati sull’edizione 2026 del calendario ideato dall’associazione e distribuito a tutti i partecipanti. Al contest hanno partecipato, con circa duemila lavori, studenti provenienti dagli istituti comprensivi di Pescara, Spoltore, Atessa, Bucchianico, Casoli, Popoli e Vasto, dal Mibe e da alcuni adulti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

È aperto il bando per gli “Orti d’oro” dell’associazione “Domenico Allegrino” Odv, dedicato agli over 65.

SOCIALE Scade il 26 gennaio il bando per accedere agli orti d'oro dell'associazione "Domenico Allegrino" I dettagli per partecipare al bando di assegnazione - facebook.com facebook