Numerosi gli studenti vincitori del concorso-calendario dell’associazione Domenico Allegrino

Sono stati 149 i vincitori selezionati, tra autori di disegni, poesie, fotografie e testi, che sono raffigurati sull'edizione 2026 del calendario ideato dall'associazione e distribuito a tutti i partecipanti Si è concluso con la cerimonia di premiazione il concorso-calendario"Cresce la solidarietà, cresce l'uomo" promosso dall'associazione "Domenico Allegrino" odv. Sono stati 149 i vincitori selezionati, tra autori di disegni, poesie, fotografie e testi, che sono raffigurati sull'edizione 2026 del calendario ideato dall'associazione e distribuito a tutti i partecipanti. Al contest hanno partecipato, con circa duemila lavori, studenti provenienti dagli istituti comprensivi di Pescara, Spoltore, Atessa, Bucchianico, Casoli, Popoli e Vasto, dal Mibe e da alcuni adulti.

