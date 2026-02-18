Beyoncé ha deciso di cambiare look e ha tagliato i suoi lunghi capelli biondi, portando questa novità sul palco durante un evento importante. La cantante ha mostrato un taglio corto, semplice e fresco, che segna una svolta nel suo stile. La sua presenza resta forte e affascinante, anche con questa novità evidente.

B eyoncé ha scelto il palcoscenico dei grandi eventi per presentare il suo nuovo taglio di capelli. Corto, decisamente meno vistoso: un’immagine che profuma di reset e di una ritrovata libertà estetica. Nella settimana dell’opulenza del Super Bowl, la popstar si è spogliata del superfluo per restituire una freschezza che non vedevamo da tempo. È la vittoria della sottrazione sull’eccesso, un cambio di passo che suggerisce una nuova consapevolezza, più matura e decisamente più chic. Beyoncé in (oltre) 60 scatti. guarda le foto Beyoncé, il carattere del caschetto alla francese. Il vero protagonista di questa trasformazione è il French bob, quel caschetto alla francese che accarezza la mandibola con una precisione chirurgica ma dall’anima spettinata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Addio capelli lunghi e biondi da palcoscenico, Queen B ha dato un taglio netto col passato. Ed è sempre magnifica: vedere per credere

