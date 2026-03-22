Quasi il 90% degli italiani ha notato un incremento nei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua, in particolare delle uova di cioccolato che risultano più costose e più piccole rispetto alle passate festività. I consumatori riferiscono di aver riscontrato aumenti che coinvolgono anche altri alimenti tradizionali per la ricorrenza, rendendo più oneroso il momento di festeggiare.

Quasi nove italiani su dieci segnalano un aumento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua, con le uova di cioccolato percepite non solo più care, ma anche più piccole rispetto al passato. È quanto emerge da un’indagine di Udicon, Unione per la difesa dei consumatori, realizzata con l’ Istituto Piepoli. Prezzi percepiti in aumento Secondo l’indagine, l’aumento dei prezzi viene considerato «forte» dalla maggioranza degli italiani. In particolare, per l’ 85% degli intervistati le uova pasquali sono costose, mentre il 46% ritiene che quelle oggi in vendita siano più piccole rispetto al passato. Sotto accusa la shrinkflation Tra gli aspetti maggiormente criticati c’è la riduzione delle quantità a parità di prezzo, il fenomeno noto come shrinkflation. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pasqua più cara, quasi 9 italiani su 10 segnalano rincari sui prodotti tipici. Ecco cos'è la la shrinkflation

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