Negli ultimi anni, il settore del commercio elettronico ha visto un rapido aumento di piattaforme che offrono prodotti a prezzi molto bassi, portando a una crescita significativa del numero di acquisti online. Questa tendenza ha portato alla chiusura di alcuni grandi nomi storici del settore, mentre altre aziende continuano a espandersi rapidamente. Gli acquisti spaziano da oggetti insoliti a prodotti di uso quotidiano, generando anche discussioni sulla sostenibilità ambientale di questa modalità di consumo.

L’ascesa dei colossi del commercio elettronico ultra-economico sta trasformando radicalmente le abitudini di consumo globali, tra l’acquisto di oggetti bizzarri e crescenti interrogativi sull’impatto ambientale. Mentre piattaforme come Wish, Temu e Shein dominano il mercato grazie a prezzi estremamente contenuti e cataloghi infiniti, emerge un divario sempre più netto tra la comodità della consegna rapida e i costi nascosti legati alla sostenibilità e all’etica produttiva. Il fenomeno si manifesta attraverso una continua ricerca di prodotti insoliti che spaziano dai portapenne a forma di mirtillo fino a maschere per cani pug o ombrelli da usare senza mani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shopping ultra-low cost: il tramonto dei giganti e il nuovo boom

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