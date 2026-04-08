Anche a Pescara e dintorni tutti pazzi per il sushi all can you eat | boom di locali low cost la mappa e le tipologie di ristoranti

Negli ultimi anni, nella zona di Pescara e nelle zone limitrofe, si è assistito a un incremento significativo di locali che offrono il sushi

Rappresentano ormai da anni una realtà solida e importante, non essendo più una novità da scoprire le decine di ristoranti giapponesi e cinesi con la famosa formula “all can you eat”, presenti nell'area metropolitana pescarese. Un fenomeno nazionale che, nonostante il difficile periodo economico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pazzi di Sushi, Rosy Chin guida la sfida del sushi: quando inizia e come funzionaIl panorama dei food show italiani si arricchisce con Pazzi di Sushi, un format che porta in televisione un viaggio tra sapori orientali, creatività...

Mercato immobiliare a Varese, la mappa: lago Maggiore al top, Cassano Magnago low costVarese, 26 marzo 2026 – È vivace il mercato immobiliare della provincia di Varese.

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Il fumo si è rapidamente sprigionato nel condominio nel quartiere Zanni e, di conseguenza, gran parte dei residenti è scesa in strada. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco #ilcentro #Incendio #casa #vigilidelfuoco #pescara - facebook.com facebook

Interruzione idrica, a Pescara chiuse le scuole per due giorni x.com