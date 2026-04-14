Negli ultimi anni si osserva una riduzione dei prodotti che si collocano nella fascia intermedia tra il low cost e il lusso, con una crescita delle offerte più economiche e di fascia alta. La classe media, tradizionalmente considerata il motore dell’economia, mostra segnali di indebolimento, influendo sui mercati di diversi settori. Questa trasformazione si riflette su molte aziende e consumatori, alterando le dinamiche di domanda e offerta.

Roma, 14 aprile 2026 – Per decenni, la classe media è stata il ‘polmone’ dell'economia globale. Oggi, quel polmone è in affanno. Non è solo un calo di reddito, è la fine di una promessa sociale. L’erosione del potere reale in Italia. In Italia, i dati ufficiali dell’ Istat (Rapporto annuale 2025) scattano una fotografia spietata: tra il 2019 e il 2024, i salari reali hanno perso il 10,5% del loro potere d’acquisto. Nonostante una timida ripresa nel 2025 (+1,7% nel terzo trimestre secondo Eurostat), il divario accumulato ha già declassato migliaia di famiglie. Oggi, quasi un quarto della popolazione italiana (23,1%) è a rischio povertà o esclusione sociale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tramonto della classe media e l’impatto sul mercato: tra low cost e lusso, spariscono i prodotti ‘di mezzo’

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