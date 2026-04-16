Shopping di lusso ma gratis | il tesoro di firme rubate nella camera di un 19enne

Un 19enne è stato trovato con una serie di oggetti di alta moda rubati, tra cui una borsa del valore di circa 2.800 euro. La stanza in cui viveva conteneva numerosi articoli di lusso sottratti, tra cui capi e accessori. La polizia ha sequestrato vari prodotti e una schermata che ritrae la borsa appena rubata, trovata tra i beni dell’individuo. Gli investigatori stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali collegamenti con altri furti.

Una "sacca" schermata con all'interno una borsa da 2.800 euro appena rubata. Nella stanza dove alloggiava un "tesoro" di prodotti rubati di alta moda. Questo il resoconto del bottino in possesso di un 19enne spagnolo, trovato in azione nelle vie del centro di Roma.A notare il giovane sono stati i.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Commando in azione nella pelletteria delle firme del lusso: via centinaia di portafogli griffatiI malviventi hanno colpito in piena notte e sono fuggiti con un bottino ingente dopo l'assalto al caveau. Ladri delle grandi firme in azione nella Tuscia, abbigliamento di lusso in borse schermateLa coppia scovata in un albergo di Fiumicino, dove aveva trovato soggiorno, e portata in carcere: bottino da 28mila euro Scappavano dopo aver... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ottime proposte moda e shopping, a Parigi e nell’Île-de-France: cosa fare nell’aprile 2026?; Levi's, la svolta della prima donna alla guida in 170 anni: Clientela femminile, più negozi diretti e non solo jeans ma guardaroba completo; Il consumismo è tornato di moda. E va bene così.; La velocità oscillante ?del second hand. Shopping di Natale, spese in calo ma resiste l’extra lusso delle griffeIn regalo vorrei un lavoro per mia madre, l’ha perso a due settimane dalle feste, firmato Dario. È uno dei tanti biglietti sull’albero di Natale nella sala della libreria Mondadori nella galleria ... napoli.repubblica.it Il lusso al tempo dei dazi, soffre per l’incertezza in Usa ma anche in CinaMILANO – Non solo gli americani delle classi medio basse hanno tagliato le spese sul cibo, come dichiarato in settimana dall’ad di McDonald, ma anche i super ricchi, o gli aspiranti tali, potrebbero ... repubblica.it FIRENZE, PIAZZA FRANCIA SHOPPING - FIERA MERCATO DI QUALITA' CON AMBULANTI facebook