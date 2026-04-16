Shock intercettazioni | attacchi feroci alla memoria di Borsellino

Nuove intercettazioni rese pubbliche dalla Commissione antimafia, guidata da Chiara Comosimo, hanno sollevato critiche e polemiche nei confronti della memoria di Paolo Borsellino. Le conversazioni captate contengono affermazioni che hanno suscitato reazioni forti tra chi difende la figura del magistrato ucciso. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico e sollevato interrogativi sulla gestione delle indagini e sulla tutela della memoria storica.

Nuove, pesanti ombre si allungano sulla memoria di Paolo Borsellino a seguito di intercettazioni emerse dal lavoro della Commissione antimafia presieduta da Chiara Comosimo. Gioacchino Natoli, ex membro del pool che operò con Falcone e Borsellino, è immortalato in conversazioni shock con il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, dove i due prendono di mira l’avvocato dei Borsellino con toni feroci e rispettosamente distanti dalla verità storica. L’offesa ai Borsellino tra massoneria e strumentalizzazione politica. Le registrazioni rivelano un clima di profondo disprezzo verso la famiglia Borsellino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shock intercettazioni: attacchi feroci alla memoria di Borsellino Notizie correlate Francesca Albanese, comitato esperti Onu condanna i ‘feroci attacchi’ alla relatrice specialeIl Comitato di coordinamento delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani dell’Onu ha condannato “i feroci attacchi, basati sulla... La Casa della Cultura intitolata alla memoria di Falcone, Borsellino e LivatinoSarà il magistrato Catello Maresca l'ospite d'onore per l'apertura della Casa della Cultura di Cellone, che sarà inaugurata nel pomeriggio di oggi -...