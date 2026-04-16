Durante un recente concerto, un video ha mostrato Shakira che passava sopra un cameraman caduto sul palco, senza fermarsi. L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, con alcuni utenti che hanno criticato l’artista e altri che hanno difeso il suo comportamento. La clip ha rapidamente circolato online, alimentando discussioni tra chi giudica l’evento come un gesto di insensibilità e chi invece lo considera una semplice decisione sul momento.

Un episodio avvenuto durante uno degli ultimi concerti di Shakira ha acceso un acceso dibattito sui social, dividendo il pubblico tra critiche e difese. Durante l’esibizione, infatti, un cameraman è inciampato su alcune attrezzature cadendo proprio davanti alla cantante mentre la stava riprendendo. @spyit.it #Shakira: il cameraman che la riprende cade, lei fa finta di nulla e se ne va. #cameraman #concerto #cade @Shakira? audio originale – www.spyit.it La scena, ripresa da più angolazioni, è diventata rapidamente virale su piattaforme come X e TikTok. Nei video si vede l’operatore perdere l’equilibrio mentre indietreggia lungo una passerella tra il pubblico per filmare l’artista.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shakira scavalca il cameraman caduto e continua lo show: il video divide il web

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