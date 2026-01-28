Massimo Riella il fuggitivo dell’Altolago | tutti davanti al giudice gli amici che lo aiutarono

Massimo Riella, il ricercato dell’Altolago, ha fatto perdere le sue tracce per settimane. Alla fine, è stato catturato e portato davanti al giudice. Gli amici che lo hanno aiutato con cibo, alloggio e documenti falsi sono stati ascoltati come testimoni. La vicenda ha suscitato molto interesse in paese, dove molti si sono stretti intorno a loro, chiedendo giustizia e chiarezza sui fatti.

Gravedona ed Uniti (Como), 28 gennaio 2025 – Cibo, alloggio sicuro mentre era ricercato, documenti falsi per scappare verso l’Est Europa durante la latitanza. Una rete di aiuti su cui aveva potuto contare Massimo Riella durante i tre mesi in cui si era guadagnato il primato di principale ricercato del Nord Italia. Ora tutti quegli amici, sono finiti davanti al giudice, per rispondere di favoreggiamento. I patteggiamenti. Tre di loro hanno patteggiato, uno è stato ammesso a un percorso di messa alla prova, altri due posizioni sono state stralciate e inviate a Milano per competenza territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Massimo Riella, la nuova vita del «Rambo del lago di Como»: il super latitante ora aiuta gli altri nel carcere di Opera. «È cambiato»Gran titolo d’allora, su Massimo Riella, del sito Dagospia, ossessione/terrore di giornalisti, politici, potenti, vip e svippati, disgraziati dell’eterna commedia umana: «Quel Rambo del lago di Como». milano.corriere.it