Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce | i due fermati restano in silenzio davanti al giudice

Questa mattina a Lecce, i due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla strada tra Brindisi e Lecce si sono presentati davanti al giudice. Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, hanno deciso di non rispondere alle domande e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I due, entrambi di Foggia, sono stati portati in tribunale per il primo confronto ufficiale con le autorità dopo l’arresto. L’episodio ha scosso la zona, e ora si attende il prosegu

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani fermati a seguito dell'assalto al portavalori da 6 milioni di euro, avvenuto lunedì mattina sulla superstrada 613, Brindisi-Lecce. L'udienza di convalida si è tenuta questa mattina alle 9:30. I due indagati, assistiti dagli avvocati Andrea Castronovi e Matteo Ciciola, sono comparsi davanti alla Gip Tea Verderosa. Presente anche il pubblico ministero Alessandro Prontera, titolare dell'inchiesta. I due fermati hanno scelto la linea del silenzio, non rispondendo alle domande del magistrato.

