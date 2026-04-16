Dopo giorni di sole e temperature elevate, le condizioni meteo sull’Italia cambiano improvvisamente. L’anticiclone ha portato un clima stabile e mite, ma nelle prossime ore una perturbazione proveniente da nord-ovest interesserà diverse regioni, portando piogge e un calo delle temperature. La situazione atmosferica si modifica rapidamente, influenzando le previsioni e le attività all’aperto previste per i prossimi giorni.

Roma - L’anticiclone domina l’Italia con clima mite e stabile, ma una perturbazione in arrivo dal Nord Europa riporterà piogge e temporali su diverse regioni La settimana si apre con una netta affermazione dell’anticiclone, pronto a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. Il quadro generale sarà infatti dominato da cieli sereni e da un deciso aumento delle temperature, con valori tipicamente primaverili e punte anche superiori ai 25-26°C nelle ore più miti. Già da venerdì 17 aprile si osserva una situazione nel complesso favorevole: al Nord prevalgono condizioni di stabilità, con qualche lieve variabilità sulle aree alpine e tra Piemonte e Lombardia.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana di sole e caldo, poi torna il maltempo: svolta improvvisa

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