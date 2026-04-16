Sette ponti rinforzati sulle strade provinciali a zero oneri per la Provincia

Nella giornata di ieri sono state firmate due delibere per il rafforzamento di sette ponti lungo le strade provinciali, senza costi a carico della Provincia. Gli interventi riguardano tre ponti sulla SP 72, uno sulla SP 73 e tre sulla SP 102, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la stabilità delle strutture. Le opere sono state programmate per intervenire su infrastrutture strategiche della rete viaria locale.

Nella giornata di ieri ho firmato due delibere che riguardano il miglioramento strutturale di sette opere d’arte sulla viabilità provinciale: tre ponti sulla SP 72, uno sulla SP 73, tre sulla SP 102. Gli interventi nascono nell’ambito delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali connessi alla realizzazione dei parchi eolici di Lesina-Apricena e di Deliceto. La Provincia ha applicato con rigore il proprio ruolo di ente proprietario della strada: prima di concedere il transito, ha preteso — e ottenuto — che le aziende coinvolte provvedessero al rinforzo strutturale dei ponti interessati, a loro intera cura e spesa, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sette ponti rinforzati sulle strade provinciali a zero oneri per la Provincia Notizie correlate Ponti più sicuri, lavori per 600 mila euro sulle strade provincialiÈ stata gettata la soletta in calcestruzzo e, ora, si può proseguire con il completamento del cordolo per poi fissare le nuove barriere di... Leggi anche: Trasporti eccezionali per i parchi eolici: rafforzati 7 ponti sulle strade provinciali della Capitanata Tutti gli aggiornamenti Si parla di: PONTI RINFORZATI SULLE PROVINCIALI SENZA COSTI PUBBLICI: NOBILETTI FIRMA DUE DELIBERE PER SETTE INTERVENTI; Trasporti eccezionali per i parchi eolici: rafforzati 7 ponti sulle strade provinciali della Capitanata. Ponti rinforzati sulle provinciali senza costi pubblici: Nobiletti firma due delibere per sette interventiSette ponti rinforzati lungo la viabilità provinciale senza alcun costo per l’ente. È quanto annunciato dal presidente della Provincia di ... immediato.net