Sesso e magia nera conferito l' incarico al perito

È stato nominato un perito trascrittore di lingua portoghese incaricato di trascrivere i file audio estratti dai cellulari sequestrati nell’ambito dell’indagine. La procedura riguarda i contenuti digitali collegati al caso in corso, con l’obiettivo di analizzare le conversazioni e i messaggi registrati. La trascrizione sarà utilizzata come elemento nel procedimento legale in atto.

E’stato affidato l’incarico al perito trascrittore di lingua portoghese per le trascrizioni dei file audio estratti dai cellulari in sequestro a ‘Pamela’. E’ quanto accaduto in Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Marcella Suma con a latere Luciana Crisci, nel.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sesso e magia nera, no alla trascrizione in portoghese nel processoNo alla trascrizione in lingua portoghese dei file audio estrapolati dai cellulari di due imputate. Sesso e magia nera, 'Agata': "Venivamo comprate e portate in Italia da Pamela"La prostituta transgender sulla pratica 'religiosa' del Candomblé: "C'erano riti per ingraziarsi la fortuna e quelli di morte" “Abitavo a Castel... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Amiche, rivali, sopravvissute: crescere donne negli anni Ottanta - Intervista a Marie Darrieussecq; Due turiste trans aggredite dal branco: arriva la condanna; Il sesso come arte. - Arrestato in carcere - Per il sesso con la sorella, minorenne, della compagna. #questuradirovigo #minori #carceredirovigo facebook