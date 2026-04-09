Sesso e magia nera no alla trascrizione in portoghese nel processo
La Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di non permettere la trascrizione in lingua portoghese dei file audio prelevati dai cellulari di due imputate. La discussione si è concentrata su questa richiesta durante il processo che vede coinvolte undici persone transgender brasiliane accusate di pratiche legate a magia nera e sesso. La decisione è stata presa dal collegio presieduto dalla giudice Marcella Suma, con a latere Luciana Crisci.
No alla trascrizione in lingua portoghese dei file audio estrapolati dai cellulari di due imputate. E’ quanto stabilito dalla Corte d’Assise del tribunaledi Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Marcella Suma con a latere Luciana Crisci, nel processo ad 11 transgender brasiliane accusate di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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